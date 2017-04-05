Вторую ВПП в Кольцово построят к концу года

В екатеринбургском аэропорту Кольцово к концу 2017 года будет введена в строй после реконструкции вторая взлетно-посадочная полоса. Благодаря этому воздушная гавань сможет принимать и выпускать самолеты каждые две минуты, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Кольцово.

Кроме того, в аэропорту появится 20 дополнительных мест стоянки воздушных судов. Таким образом, на перроне смогут одновременно разместиться 70 лайнеров.

Аэродромный комплекс обновляется в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Аэропорт ведет работу по четырем основным направлениям: это подготовка необходимой инфраструктуры, оборудования, персонала, а также оптимизация производственных процессов », — отметил руководитель проекта по подготовке к ЧМ-2018 УК «Аэропорты Регионов» Владимир Куликов.