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16:40 (мск), источник: РИАЦ

При ремонте домов во Фролово применят инновационные технологии

Четыре многоквартирных дома №№ 9, 11, 13 и 15 на улице Народной в г. Фролово будут отремонтированы с применением инновационных теплосберегающих технологий.

Как сообщает Фонд капремонта МКД Волгоградской области, жители домов вышли к регоператору с просьбой утеплить фасады зданий: дома конца 50-х годов постройки совсем не держат тепло, вследствие чего жильцы даже были вынуждены перейти на автономное отопление.

Специалисты проектной организации, изучив вопрос, предложили собственникам современный вариант решения их проблемы — применить современные теплоизоляционные технологии, которые до этого дня в рамках капитального ремонта многоквартирных домов еще не использовались. Стоимость работ в этом случае увеличится примерно на полмиллиона рублей по каждому дому, но, уверены эксперты, подобные расходы — это инвестиции в будущее.

— Речь идет о жидкой теплоизоляции, которая сегодня успешно применяется в оборонной и нефтяной промышленности, — пояснил главный инженер проектной организации Александр Седов. — Это идеальный вариант при устройстве утепленного фасада, который прежде всего помогает дому сберегать накапливаемое им тепло. Теплопроводность одного миллиметра жидкой теплоизоляции равна теплопроводности 5−6 сантиметров традиционного утеплителя — к примеру, минеральной ваты. Процедура нанесения этого вещества аналогична окрашиванию, оно экологично и совершенно безвредно и, что немаловажно для многоквартирных домов, препятствует возникновению грибка.

По словам специалистов, инновационное покрытие полностью отвечает современным требованиям энергоэффективности — оно будет защищать ограждающие конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь, не нарушая влаго- и воздухообмен помещения с окружающей средой. Срок гарантии такого покрытия составляет 50 лет — ответственность несет производитель.

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