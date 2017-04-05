270 домов построят в Костанайской области по новой технологии

«Особенно хочу остановиться на индивидуальном жилищном строительстве. Это новый механизм, мы уже приступили к строительству домов в микрорайоне “Северный”. 270 домов в этом году мы постараемся построить. Два местных подрядчика, механизм простой: подрядчики приступают к работе за счёт своих средств, а возвращают за счёт займов в Жилстройсбербанке очередников. Сегодня почти 30 000 человек имеют взносы, суммы большие, а средняя нагрузка в месяц составляет от 40 000 до 70 000 тенге в зависимости от квадратуры дома», — сказал Архимед Мухамбетов.

Он пояснил, что дома строят методом несъёмной опалубки за 2,5 месяца. Минимальный проект от 70 квадратных метров, максимальный — 110 квадратных метров.

«Мы считаем, что это хорошая технология, и будем наращивать объём по жилищной программе», — отметил аким.

Несъёмная опалубка — это метод постройки, когда блоки или панели из различных материалов монтируются в единую опалубочную конструкцию: форму для укладки монолитного армированного бетона. Ускоряет и упрощает строительство за счёт объединения нескольких операций в одном технологическом цикле.

30 марта сообщалось, что в Актюбинской области по аналогичной технологии будет построено 500 малоэтажных домов.