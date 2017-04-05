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11:30 (мск), источник: Informburo.kz

270 домов построят в Костанайской области по новой технологии

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на пресс-конференции в СЦК рассказал, что в этом году в регионе стартовала программа «Нурлы жер», в рамках которой в ближайшие пять лет будет введено в эксплуатацию как минимум 1,5 млн квадратных метров жилья. Упор будет сделан на Костанай, Рудный и Костанайский район, где проживает более 50% населения области.

Источник: Informburo.kz

«Особенно хочу остановиться на индивидуальном жилищном строительстве. Это новый механизм, мы уже приступили к строительству домов в микрорайоне “Северный”. 270 домов в этом году мы постараемся построить. Два местных подрядчика, механизм простой: подрядчики приступают к работе за счёт своих средств, а возвращают за счёт займов в Жилстройсбербанке очередников. Сегодня почти 30 000 человек имеют взносы, суммы большие, а средняя нагрузка в месяц составляет от 40 000 до 70 000 тенге в зависимости от квадратуры дома», — сказал Архимед Мухамбетов.

Он пояснил, что дома строят методом несъёмной опалубки за 2,5 месяца. Минимальный проект от 70 квадратных метров, максимальный — 110 квадратных метров.

«Мы считаем, что это хорошая технология, и будем наращивать объём по жилищной программе», — отметил аким.

Несъёмная опалубка — это метод постройки, когда блоки или панели из различных материалов монтируются в единую опалубочную конструкцию: форму для укладки монолитного армированного бетона. Ускоряет и упрощает строительство за счёт объединения нескольких операций в одном технологическом цикле.

30 марта сообщалось, что в Актюбинской области по аналогичной технологии будет построено 500 малоэтажных домов.

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