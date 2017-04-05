Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
У легких нашли новые функции
У берегов Канады во льдах застрял паром с 209 пассажирами
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Я счастлив»: Порошенко о запрете Самойловой въезжать на Украину
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
11:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Небывалый прецедент: центр Екатеринбурга ждет комплексная застройка

Освоить территорию в почти 30 гектаров жилыми площадями на бывшей территории «Уралтрансмаш» застройщик планирует за 10 лет.

Екатеринбург ждёт большая стройка в центре города.

одну из бывших площадок завода «Уралтрансмаш» в квадрате улиц Шевченко, Мамина-Сибиряка, Азина и Свердлова, в ближайшие 10 лет ждёт масштабная застройка. Жильцы прилегающих территорий переживают за свою собственность, скептики беспокоятся за исторический облик города, а застройщик отбивается от критики. «АиФ-Урал» разбирается в ситуации.

Возникшие споры.

Проект «Екатерининский парк» — детище «Русской медной компании», которая взялась за революционную перестройку промышленной зоны. По проекту бывшая территория «Уралтрансмаша» — огромный участок площадью почти 30 гектаров, который в скором времени ждут глобальные изменения. Застройщик планирует воздвигнуть здесь высотки общей площадью 300 тысяч квадратных метров. К ним, как обещается, будет прилагаться вся полагающаяся инфраструктура — от фитнес-центров до новых дорог. «Фишка» проекта — восстановление русла реки Мельковки, которая сейчас протекает по подземным коммуникациям вдоль Исети. Но о том, как она будет реализована, ещё спорят.

Меж тем грандиозные планы застройщика вселяют оптимизм не во всех горожан. Часть из них, особенно тех, кто много лет живёт в том районе, высказала опасения, провалив инициативу на общественных слушаниях.

«Во-первых, это излишняя плотность застройки. Во-вторых, архитектура не соответствует стилю этого уютного исторического района. В-третьих, не предусмотрено расширение транспортных магистралей. Если построить по проекту, то здесь будет новый пробочный эпицентр», — заочно поддержал жителей Константин Пудов, помощник сенатора РФ и экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Известного, к слову, «революционера» в области застройки города.

«Смачный» вопрос.

С другими опасениями выступил исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин, выражая своё беспокойство по поводу сохранности здания бывшей фабрики-кухни, где сейчас располагается завод «Смак». На его взгляд, уникальный конструктивистский объект может быть безвозвратно утрачен.

«Мы живём в пространстве города, где практически все памятники либо исчезают, либо реконструируются до неузнаваемости. Тем более когда речь идёт о конструктивизме — единственном наследии города, которое хоть как-то релевантно мировой культуре», — отметил Дмитрий Москвин.

Как отметил представитель застройщика, здание «Смака» изначально не попадало под данную застройку, но для благоустройства территории было принято решение о покупке этих земель, а производственные площади заводы планируют перенести в другое место.

«Мы ведём переговоры — руководство завода согласно на перенос площадей на взаимовыгодных условиях. Если мы выкупим эту землю, то всё культурное наследие, национально значимые памятники архитектуры будут оберегаться. На общественных слушаниях граждане выступили не столько против проекта, а сколько беспокоились за свою собственность — гаражи на территории застройки. Этот вопрос тоже будет решён», — рассказала Светлана Стихина, представитель застройщика.

Сегодня проект находится на стадии доработки и постепенно будет проходить через административный ресурс. Пока же речь идёт о строительстве только первых двух очередей со стороны улицы Азина — два многоэтажных жилых комплекса, фасады которых будут выполнены в стиле сталинского ампира. Застройщик ждёт разрешительную документацию от Минстроя на их строительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Клещи и тля: как ухаживать за смородиной весной
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь