Небывалый прецедент: центр Екатеринбурга ждет комплексная застройка
Освоить территорию в почти 30 гектаров жилыми площадями на бывшей территории «Уралтрансмаш» застройщик планирует за 10 лет.
Освоить территорию в почти 30 гектаров жилыми площадями на бывшей территории «Уралтрансмаш» застройщик планирует за 10 лет.
Екатеринбург ждёт большая стройка в центре города.
одну из бывших площадок завода «Уралтрансмаш» в квадрате улиц Шевченко,
Возникшие споры.
Проект «Екатерининский парк» — детище «Русской медной компании», которая взялась за революционную перестройку промышленной зоны. По проекту бывшая территория «Уралтрансмаша» — огромный участок площадью почти 30 гектаров, который в скором времени ждут глобальные изменения. Застройщик планирует воздвигнуть здесь высотки общей площадью 300 тысяч квадратных метров. К ним, как обещается, будет прилагаться вся полагающаяся инфраструктура — от
Меж тем грандиозные планы застройщика вселяют оптимизм не во всех горожан. Часть из них, особенно тех, кто много лет живёт в том районе, высказала опасения, провалив инициативу на общественных слушаниях.
«Во-первых, это излишняя плотность застройки.
«Смачный» вопрос.
С другими опасениями выступил исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин, выражая своё беспокойство по поводу сохранности здания бывшей
«Мы живём в пространстве города, где практически все памятники либо исчезают, либо реконструируются до неузнаваемости. Тем более когда речь идёт о конструктивизме — единственном наследии города, которое хоть
Как отметил представитель застройщика, здание «Смака» изначально не попадало под данную застройку, но для благоустройства территории было принято решение о покупке этих земель, а производственные площади заводы планируют перенести в другое место.
«Мы ведём переговоры — руководство завода согласно на перенос площадей на взаимовыгодных условиях. Если мы выкупим эту землю, то всё культурное наследие, национально значимые памятники архитектуры будут оберегаться. На общественных слушаниях граждане выступили не столько против проекта, а сколько беспокоились за свою собственность — гаражи на территории застройки. Этот вопрос тоже будет решён», — рассказала Светлана Стихина, представитель застройщика.
Сегодня проект находится на стадии доработки и постепенно будет проходить через административный ресурс. Пока же речь идёт о строительстве только первых двух очередей со стороны улицы Азина — два многоэтажных жилых комплекса, фасады которых будут выполнены в стиле сталинского ампира. Застройщик ждёт разрешительную документацию от Минстроя на их строительство.