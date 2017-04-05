Небывалый прецедент: центр Екатеринбурга ждет комплексная застройка

Екатеринбург ждёт большая стройка в центре города.

одну из бывших площадок завода «Уралтрансмаш» в квадрате улиц Шевченко, Мамина-Сибиряка, Азина и Свердлова, в ближайшие 10 лет ждёт масштабная застройка. Жильцы прилегающих территорий переживают за свою собственность, скептики беспокоятся за исторический облик города, а застройщик отбивается от критики. «АиФ-Урал» разбирается в ситуации.

Возникшие споры.

Проект «Екатерининский парк» — детище «Русской медной компании», которая взялась за революционную перестройку промышленной зоны. По проекту бывшая территория «Уралтрансмаша» — огромный участок площадью почти 30 гектаров, который в скором времени ждут глобальные изменения. Застройщик планирует воздвигнуть здесь высотки общей площадью 300 тысяч квадратных метров. К ним, как обещается, будет прилагаться вся полагающаяся инфраструктура — от фитнес-центров до новых дорог. «Фишка» проекта — восстановление русла реки Мельковки, которая сейчас протекает по подземным коммуникациям вдоль Исети. Но о том, как она будет реализована, ещё спорят.

Меж тем грандиозные планы застройщика вселяют оптимизм не во всех горожан. Часть из них, особенно тех, кто много лет живёт в том районе, высказала опасения, провалив инициативу на общественных слушаниях.

«Во-первых, это излишняя плотность застройки. Во-вторых, архитектура не соответствует стилю этого уютного исторического района. В-третьих, не предусмотрено расширение транспортных магистралей. Если построить по проекту, то здесь будет новый пробочный эпицентр», — заочно поддержал жителей Константин Пудов, помощник сенатора РФ и экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Известного, к слову, «революционера» в области застройки города.

«Смачный» вопрос.

С другими опасениями выступил исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин, выражая своё беспокойство по поводу сохранности здания бывшей фабрики-кухни, где сейчас располагается завод «Смак». На его взгляд, уникальный конструктивистский объект может быть безвозвратно утрачен.

«Мы живём в пространстве города, где практически все памятники либо исчезают, либо реконструируются до неузнаваемости. Тем более когда речь идёт о конструктивизме — единственном наследии города, которое хоть как-то релевантно мировой культуре», — отметил Дмитрий Москвин.

Как отметил представитель застройщика, здание «Смака» изначально не попадало под данную застройку, но для благоустройства территории было принято решение о покупке этих земель, а производственные площади заводы планируют перенести в другое место.

«Мы ведём переговоры — руководство завода согласно на перенос площадей на взаимовыгодных условиях. Если мы выкупим эту землю, то всё культурное наследие, национально значимые памятники архитектуры будут оберегаться. На общественных слушаниях граждане выступили не столько против проекта, а сколько беспокоились за свою собственность — гаражи на территории застройки. Этот вопрос тоже будет решён», — рассказала Светлана Стихина, представитель застройщика.

Сегодня проект находится на стадии доработки и постепенно будет проходить через административный ресурс. Пока же речь идёт о строительстве только первых двух очередей со стороны улицы Азина — два многоэтажных жилых комплекса, фасады которых будут выполнены в стиле сталинского ампира. Застройщик ждёт разрешительную документацию от Минстроя на их строительство.