На ремонт сызранских дорог направят 133 млн рублей
Администрация Сызрани ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок.
Администрация Сызрани ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна будет до 1 октября 2017 г. привести в порядок дороги, пересечения и тротуары, заменить бордюры и водоотводные лотки.
На это из областного и городского бюджетов выделят 132,9 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 18 апреля, итоги подведут 24 апреля.