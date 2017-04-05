На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС

«Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго», — цитирует ее издание «Украинские новости».

По данным министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тысяч тонн антрацитового угля. В последние дни на ТЭС работал только один блок.