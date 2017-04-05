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11:49 (мск), источник: ТАСС

На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Трипольская ТЭС (Киевская область) прекратила производство электроэнергии из-за нехватки запасов угля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы компании Оксана Егорова.

Источник: ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГО»

«Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго», — цитирует ее издание «Украинские новости».

По данным министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тысяч тонн антрацитового угля. В последние дни на ТЭС работал только один блок.

Комментарии
13
А Б
Сегодня экономика Украины переживает далеко не лучшие времена, однако нет никаких сомнений в том, что страны ЕС, верные своим обязательствам, смогут оказать Украине необходимую помощь, направленную, в том числе, на обеспечение работоспособности электростанций.
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Валерий Малютин
безопаснее чем выходить из метро на крещатике.....
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Валерий Малютин
теперь над трипольской ТЭС, вместо дыма, над трубой гордо реет красно-черный флаг
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