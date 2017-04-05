Парк развлечений на ВДНХ построят создатели парижского Диснейленда‍

Тендер на создание первого в Москве круглогодичного парка аттракционов — «Парка будущего» на ВДНХ выиграла итальянская компания Pizzarotti, которая известна тем, что построила Disneyland и тоннель в аэропорту Шарль де Голль в Париже. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе парка, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Это будут очень интересные развлекательные объекты для детей и взрослых. Наша компания работает давно и представлена во многих странах, теперь в России. (…) Затраты на создание парка аттракционов на ВДНХ — значительно ниже стоимости аналогичных проектов в Европе, несмотря на это мы гарантируем высочайшее качество работ и четкое соблюдение установленных сроков. Мы благодарны ВДНХ за сотрудничество», — сказал представитель компании Ферручио Брасили.

Первая очередь тематического Парка аттракционов будет создана на участке площадью 17,3 гектар в южной части ВДНХ. В первую очередь нового Парка войдут новые аттракционы в крытых павильонах и канатная дорога. Находящиеся здесь исторические павильоны будут отреставрированы, в них откроются новые активности: кукольный театр, музей виртуальности и многое другое.

Ранее сообщалось, что Москва инвестирует в строительство тематического парка 11,35 миллиардов рублей.