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11:48 (мск), источник: Мослента

Парк развлечений на ВДНХ построят создатели парижского Диснейленда‍

Первые объекты тематического парка появятся в южной части ВДНХ.

Источник: Pexels/CC0

Тендер на создание первого в Москве круглогодичного парка аттракционов — «Парка будущего» на ВДНХ выиграла итальянская компания Pizzarotti, которая известна тем, что построила Disneyland и тоннель в аэропорту Шарль де Голль в Париже. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе парка, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

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«Это будут очень интересные развлекательные объекты для детей и взрослых. Наша компания работает давно и представлена во многих странах, теперь в России. (…) Затраты на создание парка аттракционов на ВДНХ — значительно ниже стоимости аналогичных проектов в Европе, несмотря на это мы гарантируем высочайшее качество работ и четкое соблюдение установленных сроков. Мы благодарны ВДНХ за сотрудничество», — сказал представитель компании Ферручио Брасили.

Первая очередь тематического Парка аттракционов будет создана на участке площадью 17,3 гектар в южной части ВДНХ. В первую очередь нового Парка войдут новые аттракционы в крытых павильонах и канатная дорога. Находящиеся здесь исторические павильоны будут отреставрированы, в них откроются новые активности: кукольный театр, музей виртуальности и многое другое.

Ранее сообщалось, что Москва инвестирует в строительство тематического парка 11,35 миллиардов рублей.

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