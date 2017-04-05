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11:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Земля в Ермолаево признана опасной для выращивания овощей

На предпринимательницу поступила жалоба от местных жителей.

В Березовском районе Красноярского края обнаружены сельхозугодья, отравленные мышьяком и фтором, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что на предпринимательницу (гражданку РФ) поступила жалоба от местных жителей на работы южнее деревни Ермолаево. Женщине принадлежат четыре участка общей площадью 109 га. Из них 7,14 га не используется и зарастает сорной травой, а на плодородном слое почвы на площади 1,65 га устроена свалка отходов. На большей части земель выращивают огурцы, томаты, капусту и листовую зелень. В почве, где выращивают овощи, превышено содержание мышьяка и подвижного фтора.

За несоблюдение Земельного кодекса РФ собственнику земельных участков выписан штраф по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание для устранения нарушений. Кроме того, ведомство направило информацию в Роспотребнадзор для проверки продукции и готовит иск о запрете использования участка до устранения нарушений.

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