Крымские фермеры получат деньги из госбюджета на развитие собственных хозяйств до 1 мая

По его словам, в настоящий момент идет прием документов от крымчан, которые планируют развивать свои хозяйства на полуострове. Министр напомнил, что в этом году на эти цели из федерального бюджета Крым получит порядка 316 млн рублей.

«В 2017 году на мероприятия по развитию малых форм хозяйствования объем государственной поддержки составляет 315 789 млн рублей. Начинающим фермерам выделили 212 289 млн рублей. Прием документов объявлен с 22 марта по 11 апреля. Заседание комиссии будет проходить 19—20 апреля , и перечислить средства планируют до 1 мая, то есть, до мая уже начинающие фермеры получат деньги», — сообщил он.

Заместитель министра также отметил, что Крыму выделили 63 5 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Сидоренко подчеркнул, что прием документов на получение данной финансовой помощи завершится 14 апреля и рекомендовал фермерам поторопиться.

«Тем, кто еще “раскачивается”, просьба быстро подъехать в министерство сельского хозяйства и сдать пакет документов. Заседание комиссии состоится 21 апреля и перечисление средств на их счета будет до 1 мая. Такой поддержки на протяжении 23 лет не было, когда мы находились в составе Украины, начинающим фермерам никогда не выделяли деньги. Сегодня сельское хозяйство развивается, селяне закупают технику, созданы благоприятные условия», — подчеркнул Сидоренко.