Греф пошутил насчет роста российской экономики

Потому что макроэкономика — штука такая достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ, в соответствии с которым Росстат переходит в ведение Минэкономразвития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Росстат уже находился в ведении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем его передали в прямое ведение правительства.

«Но если серьезно, то цифру 2019 года мне бы уже тяжело было прогнозировать, потому что, на мой взгляд, конечно уже многое будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. И опять таки потребуется время, чтобы задать новую инерцию экономике. Но в принципе в 2019 году уже все может складываться по-разному», — добавил глава Сбербанка.

Информация о возможности передачи Росстата в подчинение Минэкономразвития появилась в марте после того, как министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал данные Росстата за февраль, назвав их нерепрезентативными. По словам Орешкина, данные Росстата за январь и февраль могут быть значительно пересмотрены.

Росстат с начала текущего года перешел на новые версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), гармонизированные со статистической классификацией Евросоюза. В связи с изменением методологии публикация данных ведомства в начале года задерживалась.