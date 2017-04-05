Пермский филиал «Газпрома» пригрозил отключением 43 предприятиям

«Если потребитель не рассчитывается за газ, то у нас есть право приступить к ограничению подачи газа, — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов. — Такая мера воздействия на должников предусмотрена законодательством — в конце 2016 года вышло постановление правительства, которое позволяет ограничить ресурс в связи с систематическим нарушением сроков оплаты газа.

Ранее пермский филиал Газпрома уже отключал предприятия Прикамья. В компании такую меру считают действенной. По информации «Газпром межрегионгаз Пермь», самый крупный долг за топливо в Лысьве — 564,7 млн рублей. Предприятия Кизеловского района имеют просроченную задолженность — 381,4 млн рублей, Кунгура — 262,3 млн рублей, Александровского района — 208,8 млн рублей, Чусовского района — 184,9 млн рублей, городского округа Губаха — 156,6 млн рублей.

Общий долг всех фирм составил три миллиарда рублей. В списке самых крупных должников на сайте пермского «Газпрома» с информацией от 1 марта перечислены: ООО «Лысьва-теплоэнерго», ООО «Пермгазэнергосервис», ООО «Партнер», ООО «ТЭК», ПАО «Т Плюс», ОАО «Александровский машзавод». А также другие коммунальные и производственные компании.