Омская мэрия берет в кредит еще 700 миллионов

По первой из них лимит задолженности составляет 400 млн рублей, начальная стоимость контракта — 42,8 млн рублей (10,7% годовых). Вторая предусматривает 300 млн рублей по аналогичной ставке (начальная цена закупки 32,1 млн рублей). Обе линии открываются на год. Таким образом, победителем окажется тот, кто предложит наиболее низкий процент за предоставленные средства.

Аукционы состоятся 27 и 28 апреля. Напомним, на предыдущих торгах по кредитованию мэрии победил Дальневосточный банк, который выдаст 400 млн на год под 10,3% годовых.