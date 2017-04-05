Омская мэрия берет в кредит еще 700 миллионов
Департамент финансов и контроля администрации Омска объявил два тендера на кредитные линии, необходимые для финансирования дефицита бюджета города и погашение муниципальных долговых обязательств.
Департамент финансов и контроля администрации Омска объявил два тендера на кредитные линии, необходимые для финансирования дефицита бюджета города и погашение муниципальных долговых обязательств.
По первой из них лимит задолженности составляет 400 млн рублей, начальная стоимость контракта — 42,8 млн рублей (10,7% годовых). Вторая предусматривает 300 млн рублей по аналогичной ставке (начальная цена закупки 32,1 млн рублей). Обе линии открываются на год. Таким образом, победителем окажется тот, кто предложит наиболее низкий процент за предоставленные средства.
Аукционы состоятся 27 и 28 апреля. Напомним, на предыдущих торгах по кредитованию мэрии победил Дальневосточный банк, который выдаст 400 млн на год под 10,3% годовых.