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12:09 (мск), источник: Капитал

Кабмин отменит оплату комуслуг в рассрочку

В числе обязательств правительства Украины перед Международным фондом, которые изложены в Меморандуме, среди прочего идет речь об отмене оплаты за отопление в рассрочку, сообщается в одном из пунктов меморандума МВФ.

Источник: Капитал

«Мы также отменим схемы, по которым не получающие субсидий домохозяйства могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (“в рассрочку”) (Постановления Кабинета Министров №№ 630 и 357) с 1 мая 2017 года», — говорится в тексте документа.

Отметим, МВФ требовал до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев. Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

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