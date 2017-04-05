Роскачество объяснило пластмассовый вкус помидоров
Российская система качества (Роскачество) провела исследование свежих овощей. Для проведения тестов были отобраны томаты популярных на отечественном рынке торговых марок. Об этом сообщается
Российская система качества (Роскачество) провела исследование свежих овощей. Для проведения тестов были отобраны томаты популярных на отечественном рынке торговых марок. Об этом сообщается
В рамках исследования были изучены 99 параметров качества и безопасности 19 помидорных брендов. Образцы проверили на наличие болезней, карантинных вредных веществ, нитратов и ГМО. Для более глубокого анализа Роскачество расширило перечень показателей, добавив в программу испытаний 72 не регламентированных российским законодательством пестицида. Кроме того, исследование затронуло потребительские характеристики — внешний вид, запах и вкус овощей.
Распространенные потребительские мифы о «нитратных помидорах» не подтвердились — ни в одном образце запрещенных веществ обнаружено не было. Что касается «пластмассового вкуса», на который часто жалуются потребители томатов, то он является признаком незрелости помидора и не свидетельствует о «ненатуральном» происхождении овоща, отметили в Роскачестве.
В 12 случаях в томатах обнаружили следы пестицидов, используемых в сельском хозяйстве в России и за рубежом. Формально это не является нарушением, так как эти группы пестицидов сегодня нормируются законодательством.
Высококачественными томатами признаны образцы под торговыми марками Fine Life, «Зеленая грядка» и «ДСК Томаты Бакинские».