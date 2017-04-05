Введение курортного сбора в Краснодарском крае откладывается

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела экономики и прогнозирования в управлении экономики и активных видов туризма Краснодарского края Татьяна Салеева, при согласовании возникли вопросы.

Курортный сбор по законопроекту вводится в четырех курортных субъектах России: в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а также на полуострове Крым. Известно, что в начале апреля документ, со всеми поправками от ведомств субъектов, прошел одобрение Государственно-правового управления президента РФ и через некоторое время будет рассмотрен правительством РФ и депутатами Государственной думы.

Напомним, введение курортного сбора обсуждается с ноября 2015 года. Предполагается, что субъекты, на территории которых внедряется закон, смогут консолидировано получать около 10 млрд рублей в год. Полученные деньги поступят в специальные фонды, созданные в регионах, средства предполагается расходовать для развития курортной инфраструктуры, на обустройство курортных зон, мест общего пользования, инженерных сетей. Разработкой и согласованием документа занимается Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

Предполагается, что эксперимент продлится 5 лет — с 2018 по 2022 годы. По данным Ростуризма, число ночевок в коллективных средствах размещения в Алтайском крае в 2015 году составило 3,5 млн. Если регион введет курортный сбор на уровне 100 рублей, его годовой доход может составить до 350 млн руб. Для Краснодарского края эти показатели составляют 40,8 млн и более 4 млрд рублей, для Крыма — 16,8 млн и почти 2 млрд рублей, для Ставрополья — 8,6 млн и 860 млн рублей.