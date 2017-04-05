В аэропорту «Храброво» рассчитывают, что в течение дня обойдется без задержек
В среду аэропорт «Храброво» начинает работу по регламенту с 13:00 часов.
В среду аэропорт «Храброво» начинает работу по регламенту с 13:00 часов.
Прибытие первого рейса авиакомпании «Россия» («Аэрофлот») «FV/SU 6323» из
Пассажиры отмененных накануне
Также собеседница сообщила, что во вторник с учетом перенесенных рейсов с понедельника «суммарно было обслужено 3 469 пассажиров (на прибытие — 1806, на вылет — 1663)». При этом в среднем за сутки в марте пассажиропоток аэропорта «Храброво» составляет 3 500 человек.
По метеопрогнозу на среду в районе аэропорта «Храброво» тумана в дневные и вечерние часы не ожидается. С 11:00 часов в течение дня возможен ливневый дождь и усиление ветра, однако видимость прогнозируется более 2000−3000 метров, рассказала
Информация обо всех изменениях в расписании, о времени прибытия и отправления рейсов размещена на официальном сайте аэропорта. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7 (4012) 300−300, (4012) 610−610.
Напомним, с 15 марта аэропорт «Храброво»