В аэропорту «Храброво» рассчитывают, что в течение дня обойдется без задержек

Прибытие первого рейса авиакомпании «Россия» («Аэрофлот») «FV/SU 6323» из Санкт-Петербурга запланировано по расписанию на 13:00. Вылететь первый рейс из Калининграда должен в 13:40 в Минск (рейс «В2 948»), сообщила корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Пассажиры отмененных накануне из-за тумана рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и обратных из Калининграда «будут перевезены ближайшими рейсами авиакомпаний сегодня, 05 апреля», — пояснила Грицун. Время прибытия и отправки перенесенных на среду рейсов «Аэрофлота» «SU 1006/1007» по маршруту «Москва (Шереметьево) -Калининград — Москва (Шереметьево)» — 13:10 и 14:10 соответственно.

Также собеседница сообщила, что во вторник с учетом перенесенных рейсов с понедельника «суммарно было обслужено 3 469 пассажиров (на прибытие — 1806, на вылет — 1663)». При этом в среднем за сутки в марте пассажиропоток аэропорта «Храброво» составляет 3 500 человек.

По метеопрогнозу на среду в районе аэропорта «Храброво» тумана в дневные и вечерние часы не ожидается. С 11:00 часов в течение дня возможен ливневый дождь и усиление ветра, однако видимость прогнозируется более 2000−3000 метров, рассказала пресс-секретарь аэропорта.

Информация обо всех изменениях в расписании, о времени прибытия и отправления рейсов размещена на официальном сайте аэропорта. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7 (4012) 300−300, (4012) 610−610.