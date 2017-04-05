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12:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия

Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, в среду, 5 апреля, специалисты Россельхознадзора приступили к инспекции.

«Две группы работают на наших предприятиях в Гомельской и Брестской областях», — уточнил Александр Субботин.

Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

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