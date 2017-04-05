Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия

Как сообщил БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, в среду, 5 апреля, специалисты Россельхознадзора приступили к инспекции.

«Две группы работают на наших предприятиях в Гомельской и Брестской областях», — уточнил Александр Субботин.

Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.