В Казани началось благоустройство набережной озера Нижний Кабан
(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). На правом берегу озера Нижний Кабан начались работы по реализации эскизного проекта
(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). На правом берегу озера Нижний Кабан начались работы по реализации эскизного проекта
Стройплощадку посетил мэр Казани Ильсур Метшин, а также руководитель Исполкома Денис Калинкин, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.
Напомним, проект предполагает как сохранение природного ландшафта территории, так и создание новой зоны для отдыха горожан, и включает в себя благоустройство системы озер Кабан, располагающейся на площади 186 га.
Настоящая жемчужина Казани, уникальная по своему масштабу и возрасту водная система должна получить достойное обрамление. «Татинвестгражданпроект» ведет работу по проектированию набережной на площади 25,5 га согласно эскизному проекту
Как доложил мэру Казани директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров, на участке организована площадка под сваи, обустроен лоток для потока ливневых вод. В частности, выполнена забивка 35 стальных свай для строительства платформы на территории полуострова и 6 пробных свай у театра имени Г. Камала.
Одним из главных вопросов в рамках первого этапа является устройство тротуара и автомобильной дороги. Сейчас обсуждается возможность расширения тротуара за счет сужения проезжей части ул. Салимжанова, восстановления правого поворота на ул. А. Айдинова (это необходимо для организации концепции OpenStreet в выходные дни). и расширения набережной за счет сокращения одной полосы в сторону аэропорта или организации одностороннего движения. Также совместно с ГИБДД и Комитетом по транспорту рассматривается вопрос строительства наземного пешеходного перехода напротив парка Тысячелетия, необходимого для восстановления пешеходных связей.
«Вопрос по дороге обсуждается, решение примем. В любом случае надо рассмотреть все имеющиеся варианты. При сегодняшней
Завершить работы в рамках первого этапа благоустройства набережной озера Нижний Кабан планируется во втором квартале 2017 года.
В выездном совещании также приняли участие заместитель руководителя