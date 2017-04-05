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13:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани началось благоустройство набережной озера Нижний Кабан

(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). На правом берегу озера Нижний Кабан начались работы по реализации эскизного проекта российско-китайского консорциума «Turenscape + МАП architects», ставшего победителем Международного конкурса на разработку концепции развития системы набережных озер Кабан.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Стройплощадку посетил мэр Казани Ильсур Метшин, а также руководитель Исполкома Денис Калинкин, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.

Напомним, проект предполагает как сохранение природного ландшафта территории, так и создание новой зоны для отдыха горожан, и включает в себя благоустройство системы озер Кабан, располагающейся на площади 186 га.

Настоящая жемчужина Казани, уникальная по своему масштабу и возрасту водная система должна получить достойное обрамление. «Татинвестгражданпроект» ведет работу по проектированию набережной на площади 25,5 га согласно эскизному проекту российско-китайского консорциума «Turenscape + МАП architects» с учетом требований современных градостроительных норм. На правом берегу набережной озера со стороны ул. Салимжанова по проекту предусмотрены велосипедная и пешеходная дорожка, площадка развлечений «Open street» и другие зоны для отдыха горожан.

Как доложил мэру Казани директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров, на участке организована площадка под сваи, обустроен лоток для потока ливневых вод. В частности, выполнена забивка 35 стальных свай для строительства платформы на территории полуострова и 6 пробных свай у театра имени Г. Камала.

Одним из главных вопросов в рамках первого этапа является устройство тротуара и автомобильной дороги. Сейчас обсуждается возможность расширения тротуара за счет сужения проезжей части ул. Салимжанова, восстановления правого поворота на ул. А. Айдинова (это необходимо для организации концепции OpenStreet в выходные дни). и расширения набережной за счет сокращения одной полосы в сторону аэропорта или организации одностороннего движения. Также совместно с ГИБДД и Комитетом по транспорту рассматривается вопрос строительства наземного пешеходного перехода напротив парка Тысячелетия, необходимого для восстановления пешеходных связей.

«Вопрос по дороге обсуждается, решение примем. В любом случае надо рассмотреть все имеющиеся варианты. При сегодняшней дорожно-транспортной ситуации ужимать дорогу — это не самый лучший выход», — отметил Ильсур Метшин.

Завершить работы в рамках первого этапа благоустройства набережной озера Нижний Кабан планируется во втором квартале 2017 года.

В выездном совещании также приняли участие заместитель руководителя Исполкома-председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, начальник отдела ГИБДД по Казани Игорь Новиков, генеральный директор ГУП «Татинвесгражданпроект» Адель Хуснутдинов и координатор проекта благоустройства Анна Новикова.

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