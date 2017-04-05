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13:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Аграриев Иркутской области поддержат, выделив в апреле более 1 млрд рублей

Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года.

Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года. Как 5 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова, 376 млн рублей выделят из федерального бюджета и 679 млн рублей — из областного. Субсидии потратят на 18 направлений поддержки. В том числе на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

«Сегодня перед нами стоит задача своевременно довести средства государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. С начала года уже выплачено 117,6 млн рублей. Выделенные средства помогут аграриям эффективно провести посевную кампанию», — подчеркнул Илья Сумароков.

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