Аграриев Иркутской области поддержат, выделив в апреле более 1 млрд рублей
Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года.
Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года.
Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года. Как 5 апреля сообщила
«Сегодня перед нами стоит задача своевременно довести средства государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. С начала года уже выплачено 117,6 млн рублей. Выделенные средства помогут аграриям эффективно провести посевную кампанию», — подчеркнул Илья Сумароков.