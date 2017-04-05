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12:47 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска станет меньше доплачивать двум частным перевозчикам

Региональная энергетическая комиссия снизила им экономически обоснованные тарифы.

Источник: Om1.ru

Правление Региональной энергетической комиссии Омской области установило двум частным перевозчикам более низкие экономически обоснованные тарифы, чем в прошлом году.

Индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко (маршрут № 51) и ООО «Трансавто» (маршрут № 73) берут с пассажиров за поездку по 22 рубля. Разницу между ценой билета и экономически обоснованным тарифом компенсирует городской бюджет.

На сей раз из бюджета перевозчикам будут доплачивать меньше. Как сообщает РЭК, Войтенко тариф снизили с 22 рублей 75 копеек до 22 рублей 36 копеек, «Трансавто» — с 22 рублей 74 копеек до 22 рублей 31 копейки за поездку.

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