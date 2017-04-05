Мэрия Омска станет меньше доплачивать двум частным перевозчикам

Правление Региональной энергетической комиссии Омской области установило двум частным перевозчикам более низкие экономически обоснованные тарифы, чем в прошлом году.

Индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко (маршрут № 51) и ООО «Трансавто» (маршрут № 73) берут с пассажиров за поездку по 22 рубля. Разницу между ценой билета и экономически обоснованным тарифом компенсирует городской бюджет.

На сей раз из бюджета перевозчикам будут доплачивать меньше. Как сообщает РЭК, Войтенко тариф снизили с 22 рублей 75 копеек до 22 рублей 36 копеек, «Трансавто» — с 22 рублей 74 копеек до 22 рублей 31 копейки за поездку.