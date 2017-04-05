Мэрия Омска станет меньше доплачивать двум частным перевозчикам
Региональная энергетическая комиссия снизила им экономически обоснованные тарифы.
Региональная энергетическая комиссия снизила им экономически обоснованные тарифы.
Правление Региональной энергетической комиссии Омской области установило двум частным перевозчикам более низкие экономически обоснованные тарифы, чем в прошлом году.
Индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко (маршрут № 51) и ООО «Трансавто» (маршрут № 73) берут с пассажиров за поездку по 22 рубля. Разницу между ценой билета и экономически обоснованным тарифом компенсирует городской бюджет.
На сей раз из бюджета перевозчикам будут доплачивать меньше. Как сообщает РЭК, Войтенко тариф снизили с 22 рублей 75 копеек до 22 рублей 36 копеек, «Трансавто» — с 22 рублей 74 копеек до 22 рублей 31 копейки за поездку.