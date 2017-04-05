Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Две трети случаев рака объяснили невезением
СМИ: сенатор РФ умер в бане
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыЧетыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"С мальчиками не танцую": Лавров остроумно ответил на шутку США
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
12:48 (мск), источник: РИА Новости

В «Массандре» рассказали, что Китай заинтересовался российским виноделием

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Китайские туристы и предприниматели заинтересовались российским виноделием — по словам гендиректора «Массандры» Янины Павленко, в прошлом году поездки на крымское винодельческое предприятие пользовались большим спросом у граждан КНР, а число партнеров из этой страны в этом году уже выросло вдвое.

Источник: РИА "Новости"

«Даже несмотря на то, что логистика непростая — в целом путь от завода к полке магазина занимает порядка двух месяцев, — нам постоянно поступают все новые предложения от китайских партнеров, которые хотят сотрудничать с предприятием. По сравнению с прошлым годом число партнеров увеличилось в 2 раза», — рассказала она РИА Новости.

По словам Павленко, наращивание объемов экспорта в Китай имеет большое значение для «Массандры». «Во-первых, это огромный рынок. Во-вторых, очень приятно, что китайцы проявляют такой интерес и к нашей продукции, и к нашей истории — истории “Массандры”, истории российского виноделия в целом. К нам с прошлого года активно едут китайские туристы», — сказала генеральный директор.

При этом она сообщила, что открывать производство в Китае «Массандра» не планирует. «Исторически мы производим вино только из своего винограда. Вино — это продукт местности, и производить вино “Массандры” можно только в Крыму», — пояснила Павленко.

Ранее она сообщала, что «Массандра» наладила экспорт в Китай в середине июля прошлого года и за это время отправила в КНР более 75 тысяч бутылок вина. В этом году предприятие намерено в два раза увеличить экспорт в Китай.

«Массандра» находится в ведении управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. «Массандра» производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Омерзительно!». Европейцы о реакции властей на взрывы в Петербурге
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Путин отметил важность координации работы спецслужб
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь