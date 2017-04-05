В «Массандре» рассказали, что Китай заинтересовался российским виноделием

«Даже несмотря на то, что логистика непростая — в целом путь от завода к полке магазина занимает порядка двух месяцев, — нам постоянно поступают все новые предложения от китайских партнеров, которые хотят сотрудничать с предприятием. По сравнению с прошлым годом число партнеров увеличилось в 2 раза», — рассказала она РИА Новости.

По словам Павленко, наращивание объемов экспорта в Китай имеет большое значение для «Массандры». «Во-первых, это огромный рынок. Во-вторых, очень приятно, что китайцы проявляют такой интерес и к нашей продукции, и к нашей истории — истории “Массандры”, истории российского виноделия в целом. К нам с прошлого года активно едут китайские туристы», — сказала генеральный директор.

При этом она сообщила, что открывать производство в Китае «Массандра» не планирует. «Исторически мы производим вино только из своего винограда. Вино — это продукт местности, и производить вино “Массандры” можно только в Крыму», — пояснила Павленко.

Ранее она сообщала, что «Массандра» наладила экспорт в Китай в середине июля прошлого года и за это время отправила в КНР более 75 тысяч бутылок вина. В этом году предприятие намерено в два раза увеличить экспорт в Китай.