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13:21 (мск), источник: 112.ua

Генпрокуратура проводит обыск в «Укрнафте»

Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО «Укрнафта», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: 112.ua

«Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем», — отметили в компании.

Примечательно, ранее в «Укрнафте» уже проходили обыски. Их проводили сотрудники НАБУ в деле о хищении имущества компании на общую сумму более 7,7 млрд грн.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», бывшим акционерам «ПриватБанка» — порядка 42% акций.

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