Генпрокуратура проводит обыск в «Укрнафте»

«Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем», — отметили в компании.

Примечательно, ранее в «Укрнафте» уже проходили обыски. Их проводили сотрудники НАБУ в деле о хищении имущества компании на общую сумму более 7,7 млрд грн.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», бывшим акционерам «ПриватБанка» — порядка 42% акций.