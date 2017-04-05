Генпрокуратура проводит обыск в «Укрнафте»
Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО «Укрнафта», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на
Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО «Укрнафта», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на
«Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем», — отметили в компании.
Примечательно, ранее в «Укрнафте» уже проходили обыски. Их проводили сотрудники НАБУ в деле о хищении имущества компании на общую сумму более 7,7 млрд грн.
Как известно, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», бывшим акционерам «ПриватБанка» — порядка 42% акций.