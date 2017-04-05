Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ

Во вторник вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, комментируя газовые договоренности президентов России и Беларуси, заявил, что РФ с 13 апреля восстановит до уровня 24 миллиона тонн в год поставки нефти в республику.

«В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае», — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, проблемы будут решены в течение 10 дней. Вопрос поставок российской нефти в Беларусь в прежнем объеме урегулирован, сообщил позже министр энергетики РФ Александр Новак.

По данным российской стороны, газовый долг Минска на данный момент превысил 700 миллионов долларов.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.