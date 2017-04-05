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12:57 (мск), источник: ТАСС

Калининград начал переговоры об открытии прямых рейсов в Сочи и Екатеринбург

На летний сезон авиакомпания «Нордавиа» уже запланировала рейсы из Калининграда в Мурманск и Архангельск.

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво готов к открытию прямых рейсов в Сочи и Екатеринбург, в том числе по субсидированным билетам, однако пока ни одна из авиакомпаний не заявила о готовности начать полеты на этих направлениях, сообщили ТАСС в дирекции калининградского авиаузла.

«По Сочи, Екатеринбургу пока ни от одной авиакомпании запросов на выполнение рейсов не поступало. Со стороны аэропорта Храброво ведутся соответствующие переговоры», — сказали в дирекции калининградского аэропорта, отвечая на вопрос о возможности организации авиаперевозок по этим направлениям по субсидированным тарифам.

Ранее сообщалось, что в рамках программы субсидирования полетов в Калининград с 15 мая по 15 октября 2017 года Росавиация планирует перевезти 181 тыс. пассажиров. На субсидии авиакомпаниям выделено суммарно 341,529 млн рублей. Готовность участвовать в программе перевозок по направлениям Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Калининград со стоимостью билетов 3,8 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно заявили семь авиакомпаний. Решается вопрос расширения маршрутной сети субсидированных перевозок за счет включения новых направлений из Сочи, Мурманска, Екатеринбурга и Архангельска.

В дирекции Храброво отметили, что на летний сезон авиакомпания «Нордавиа» уже запланировала рейсы из Калининграда в Мурманск и Архангельск. В авиакомпании уточнили, что они будут выполняться раз в неделю с июня этого года.

Субсидированные перевозки

В Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области ТАСС сообщили, что спрос на субсидированные перевозки из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург постоянно увеличивается с начала действия программы в 2011 году. В первый год, когда субсидированные билеты продавались гражданам в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, льготой воспользовались чуть более 3,1 тыс. человек, спустя год после отмены этих ограничений — уже более 44,4 тыс. человек.

С 2013 по 2015 год льготными билетами пользовались от 19,4 тыс. до 20,5 тыс. человек в год, а в 2016 году поток сократился до 16,2 тыс. пассажиров. Тогда авиакомпании не использовали средства субсидий в полном объеме, что, как отметили в правительстве области, было связано с «искусственно созданным рядом авиакомпаний-участников программы дефицитом продаваемых мест по специальным тарифам в пик летних авиаперевозок».

На проблему ранее обратил внимание врио губернатора области Антон Алиханов. По его словам, в 2016 году компания «Аэрофлот», в частности, использовала только 68% объема субсидий. При этом билеты на авиарейсы летом продавались по цене до 40 тыс. рублей. Этот вопрос, как отметил глава региона, был поднят на федеральном уровне, и перевозчики заверили, что впредь будут осваивать субсидии в полном объеме.

В целом программа субсидирования авиаперевозок положительно сказывается на решении авиатранспортной доступности региона и повышает, в том числе, его туристическую привлекательность, отметили в Министерстве развития инфраструктуры области.

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