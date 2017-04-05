В пермском магазине мужской одежды изъяли контрафакт на 721 тысячу рублей
Сотрудники таможни обнаружили в магазине одежду с изображениями Adidas, Nike, Armani, Dolce&Gabbana. Также там нашли поддельные наручные часы.
Сотрудники таможни обнаружили в магазине одежду с изображениями Adidas, Nike, Armani, Dolce&Gabbana. Также там нашли поддельные наручные часы.
Во время осмотра помещений в одном магазине мужской одежды в центре Перми сотрудники таможни выявили контрафактную одежду Adidas, Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Lacoste, а также поддельные часы под брендами Montblanc, Patec Philipp, Bvlgari, Carrera. Права на использование этих товарных знаков защищены правообладателями.
В итоге из магазина изъяли 194 единицы поддельной продукции на общую стоимость 721 520 рублей.
Сейчас решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.