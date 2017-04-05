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13:16 (мск), источник: Новости Перми

В пермском магазине мужской одежды изъяли контрафакт на 721 тысячу рублей

Сотрудники таможни обнаружили в магазине одежду с изображениями Adidas, Nike, Armani, Dolce&Gabbana. Также там нашли поддельные наручные часы.

Источник: Новости Перми

Во время осмотра помещений в одном магазине мужской одежды в центре Перми сотрудники таможни выявили контрафактную одежду Adidas, Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Lacoste, а также поддельные часы под брендами Montblanc, Patec Philipp, Bvlgari, Carrera. Права на использование этих товарных знаков защищены правообладателями.

В итоге из магазина изъяли 194 единицы поддельной продукции на общую стоимость 721 520 рублей.

Сейчас решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

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