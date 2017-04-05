Предпринимателям выделили еще 14 ярмарочных площадок

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в регионе уже утверждено 150 мест для проведения ярмарок, из которых 21 место расположено в Волгограде.

Напомним, что с 2017 года места под ярмарки предоставляются волгоградским предпринимателям на срок до трех лет. Ранее расположение торговых площадей корректировалось каждый год. Закрепление площадок на более продолжительный период повышает инвестиционную привлекательность ярмарок, стимулирует бизнес к развитию этих территорий. «Однако торговцы должны строго соблюдать требования к благоустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок, которые определяются муниципалитетами», — добавили в пресс-службе.