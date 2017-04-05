В Новосибирской области выросла средняя зарплата, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Уровень средней зарплаты в регионе составляет 30 146 рублей, ранее показатель равнялся 29,8 тысячам рублей.

В целом по СФО уровень средней зарплаты составляет 30492 рубля. Самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярском крае — 35974 рубля. Самая низкая — в Алтайском крае — 20302 рубля.

Больше других получают работники финансовой сферы — почти 54 тысячи рублей. Самая низкая зарплата у сельхозработников — 16 683 рубля.