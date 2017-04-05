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13:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области выросла средняя зарплата

В целом по СФО уровень заработка составляет почти 30,5 тысяч рублей, рассказали статистики.

В Новосибирской области выросла средняя зарплата, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Уровень средней зарплаты в регионе составляет 30 146 рублей, ранее показатель равнялся 29,8 тысячам рублей.

В целом по СФО уровень средней зарплаты составляет 30492 рубля. Самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярском крае — 35974 рубля. Самая низкая — в Алтайском крае — 20302 рубля.

Больше других получают работники финансовой сферы — почти 54 тысячи рублей. Самая низкая зарплата у сельхозработников — 16 683 рубля.

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