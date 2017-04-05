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16:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Чехи собираются возродить давнее сотрудничество с Ростовской областью

На Дону прошёл чешско-российский агропромышленный форум.

Чехи собираются восстановить прерванное более 20 лет назад тесное сотрудничество с Ростовской областью, в частности, в агарной и экономической сферах. Об этом в рамках визита на Дон заявил министр сельского хозяйства Чешской Республики Мариан Юречка, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 5 апреля.

«Чешские компании стали искать возможности выхода на новые рынки. С другой стороны, Россия пошла по пути поиска способов самообеспечения. Это дает повод чешскому бизнесу рассматривать возможности сотрудничества, в частности — поставок оборудования и технологий для растениеводства и животноводства. Также мы можем поставлять в Ростовскую область генетический материал для растениеводства и животноводства», — сказал глава чешского минсельхоза.

Стоит отметить, что за 2016 год внешнеторговый оборот Ростовской области с Чехией упал почти на 40%, составив около 30 млн долларов. Экспорт товаров в Чехию увеличился в 1,58 раза по сравнению с 2015 годом, а импорт сократился на 26,6%. В основе экспорта и импорта — машиностроительная продукции, а также химическая продукция.

Также в рамках чешско-российского агропромышленного форума, прошедшего 4 апреля, был подписан договор о взаимном сотрудничестве между руководителями Торгово-промышленных палат Ростовской области и Чехии.

Напомним, в рамках форума представители донских компаний провели двусторонние переговоры с чешскими предпринимателями, стороны обсудили конкретные проекты и предложения гостей, представили свои возможности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на Дон прибыли представили 16 компаний из Чехии. Они нацелены на установление контактов c фермами для поставок племенных молочных коров, партнерство в продажах сельскохозяйственной техники и аграрных технологий, сотрудничество с компаниями, занимающимися животноводством и разведением скота.

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