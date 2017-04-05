ЦБ успокоил клиентов Татагропромбанка о выплатах АСВ их вкладов

«Вклады населения в банке полностью покрыты ответственностью АСВ, обязательства банка по счетам юридических лиц практически отсутствовали на момент принятия решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций», — заявила Полякова.

Она также отметила, что одной из причин ухудшения финансового состояния Татагропромбанка стала зависимость деятельности от Татфондбанка и его конечного бенефициара.

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала. По данным регулятора, банк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий капитал банка приобрел отрицательное значение в размере около 0,6 миллиарда рублей.

Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов при представлении информации в уполномоченный орган. АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам Татагропромбанка начнутся не позже 19 апреля.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 400-е место в банковской системе РФ.