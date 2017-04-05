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14:11 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале две школы закрыли после некачественного ремонта

Решением суда на 90 суток приостановлена деятельность школы в поселке Михайловский завод Нижнесергинского района. Здесь учатся 42 ребенка — от первоклассников до выпускников. О том, что детям придется идти в другое учебное заведение, сельчане узнали после визита судебных приставов, которые опечатали часть здания.

Источник: РИА "Новости"

— Деятельность учебного заведения приостановлена из-за нарушений норм безопасности и санитарно — эпидемиологических требований, — заявили в управлении ФССП по Свердловской области.

Всего надзорные органы обнаружили и предоставили в суд сведения о 50 нарушениях. Местных жителей такая требовательность проверяющих удивила. Да вы не видели нашу школу год назад. Зданию уже 60 лет, в него войти было страшно, — рассказала корреспонденту «РГ» одна из местных жительниц. — Здесь не было ни умывальников, ни горячей воды, ни даже туалета. Все на уровне выгребной ямы.

В прошлом году михайловская школа наконец-то попала в список ремонтируемых объектов. На ее реконструкцию из областного бюджета было выделено более миллиона рублей. Но летом денег так и не дождались, и первое сентября ребятишки встретили в ветхом здании, а ремонтные работы начались уже в ноябре.

— На это время для наших учеников был предоставлен школьный автобус, который возил детей за 12 километров в школу города Михайловска. С ними ездили и мы, чтобы проводить занятия, — пояснила одна из педагогов Вера Глушков. — По такой же кочевой схеме будем обучать и сейчас. Классы нам предоставляют во вторую смену, поэтому пока доберемся до школы, отучимся, вернемся обратно — на улице уже темно.

Несмотря на солидный список строительных недоделок, сами учителя уверены, что главная претензия всех проверяющих — некачественно покрытая кровля. Сделанная зимой зимой крыша уже в феврале начала протекать, и ребята учились под весеннюю капель с потолка. В итоге в районном отделе образования сейчас решают вопрос, где бы найти еще средства, чтобы после ремонта довести до ума здание.

Директор школы Сергей Щипанов все-таки надеется, что удастся все сделать до середины мая: «Строительная компания дала пятилетнюю гарантию на крышу. Рассчитываю, что обязательства выполнят».

— Вопрос о привлечение к ответу строителей пока не стоит, — пояснили в управлении образования Нижнесергинского района, — Чтобы доказать некачественное проведение работ необходима дополнительная экспертиза. К тому же у Роспотребнадзора имеются претензии, не относящиеся к прошедшему ремонту.

Как пояснили в свердловском управлении Роспотребнадзора, некачественный ремонт учреждений образования — явление не редкое. Так, с 31 марта на 20 дней приостановлена деятельность школы в селе Ошкуково Тугулымского района. Родители учеников пожаловались, что в образовательном учреждении протекает кровля, в помещениях второго этажа потолки и стены кабинетов поражены грибком. А ремонтные работы кровли идут в присутствии учеников. После проверки надзорных ведомств был подан иск в суд и школу закрыли на ремонт.

Между тем.

Сразу два сельских детских сада, торжественно открытых в прошлом году, так и не приняли ребятишек. Здания признали непригодными для полноценной эксплуатации. Садик на 150 мест, открытый в Тугулыме в марте 2016 года, из-за недоделок и нарушений системы пожарной безопасности работает в ограниченном режиме. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. Простаивает и тожественно сданный в августе 2016 года садик в селе Махнево.

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