Около 200 кг сыра не пустили в Омскую область специалисты регионального управления Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 апреля в ППУ «Черлакский» задержали автомобиль, ехавший из Павлодара, в котором везли 200 кг сыра мез маркировки и упаковки, при этом ветеринарного сертификата на продукт у перевозчика не было.

Специалисты задержали груз и приняли решение запретить ввоз продукта на территорию России.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности.