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14:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Здоровье малышей зависит от нас. В Прикамье построят 7 детских поликлиник

Каждый родитель готов отдать своему ребёнку всё самое лучшее. И никто не будет спорить с этим утверждением. А если дело касается здоровья и жизни малыша, то в этом случае родные готовы свернуть горы.

Но забота о здоровье ребёнка — дело не только родителей. Это хорошо понимают краевые власти. Чтобы первичная медицинская помощь детям была ещё более доступной, в течение 2017 — 2019 гг. в крае планируют построить семь детских поликлиник: пять — в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. Решение об этом принял глава региона Максим Решетников.

О чём мечтает врач?

Здание детской поликлиники в Соликамске находится в приспособленных помещениях на первых этажах двух жилых домов. Назвать её худшей нельзя: на окнах стеклопакеты, стены аккуратно оштукатурены. Да и квалификацией своих детских врачей соликамцы довольны.

А вот медицинским нормам поликлиника давно не соответствует. Нет рентгена, кабинета УЗИ, лаборатории. Да и неудобств хватает: кабинеты очень маленькие, и при этом приём в них ведут врачи сразу двух участков.

«Конечно, тесновато у нас сейчас. Но, как говорят, в тесноте, да не в обиде, — шутит Татьяна Ванькова, участковый педиатр. — Разные времена мы пережили: бывало, что заливали соседи сверху. Вопрос о новом здании поднимали давно, а нынче в январе началось строительство. Думаю, это решит наши проблемы».

Современную поликлинику возводят в центре города. Это будет здание разной этажности (от 1 до 4), за день оно сможет принять до 200 малышей. А дневной стационар будет рассчитан на пять коек. Услугами специалистов амбулаторного приёма детской поликлиники смогут воспользоваться не только соликамцы, но и жители соседних районов. Кстати, за последние три года их доля в общем количестве посещений действующей поликлиники — 5−7%.

Строим под ключ.

По мнению подрядчика, первых пациентов поликлиника должна принять в сентябре 2018 г.

«Уже готов фундамент будущей больницы. Мы начали монтировать каркас, делаем подводку наружных сетей, идут работы по лифтовой, — рассказывает Дмитрий Кичигин, руководитель компании “Камастрой”, которая трудится на объекте. — Всё идёт по графику».

Контракт предусматривает полную комплектацию больницы. В поликлинике будет современный рентген-кабинет, диагностическое оборудование и многое другое. Такое оснащение очень важно, поскольку верно поставленный диагноз и вовремя начатое лечение — это половина успеха.

«Именно в поликлинике уже на первых этапах врачи должны распознать болезнь. Причём любую: от самой простой до самой тяжёлой. И тогда у детей будет больше шансов быстрее выздороветь, — считает Дмитрий Жебелев, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края. — Хорошо, что в крае обозначили именно первичное звено как главное в развитии здравоохранения».

Новую поликлинику строители сдадут под ключ. Стоимость объекта — 166,6 млн руб. Эти средства выделили из краевого бюджета.

Комментарий.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края:

«Сегодня есть недочёты, из-за которых в поликлиниках образуется очередь. И жители недовольны, что трудно вовремя попасть на приём. Эту задачу мы и намерены решать. Также будем работать над повышением качества первичной медицинской помощи, чтобы выявлять заболевания и приступать к лечению на первой стадии болезни».

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