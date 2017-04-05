Air Moldova открывает новый рейс

Прямые рейсы в кишиневский аэропорт будут осуществляться 4 раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и субботам. Для пассажироперевозок предоставлен комфортабельный борт, вместимостью в 103 места.

Теперь появились удобные стыковки: из Краснодара через Кишинев можно будет долететь до Барселоны, Болоньи, Бухареста, Дублина, Стамбула, Флоренции, Франкфурта, Ларнаки, Лиссабона, Мадрида и многих других городов.

Аэровокзалы Краснодарского края с 26 марта перешли на летний режим полетов, который продлится до 28 октября. В этот период впервые из Краснодара можно будет улететь в Кишинев, Гюмри, Стамбул и Даламан.