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14:39 (мск), источник: Actualitati.md

Air Moldova открывает новый рейс

Air Moldova открывает с 28 апреля новое направление из Кишинева в Краснодар.

Источник: Actualitati.md

Прямые рейсы в кишиневский аэропорт будут осуществляться 4 раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и субботам. Для пассажироперевозок предоставлен комфортабельный борт, вместимостью в 103 места.

Теперь появились удобные стыковки: из Краснодара через Кишинев можно будет долететь до Барселоны, Болоньи, Бухареста, Дублина, Стамбула, Флоренции, Франкфурта, Ларнаки, Лиссабона, Мадрида и многих других городов.

Аэровокзалы Краснодарского края с 26 марта перешли на летний режим полетов, который продлится до 28 октября. В этот период впервые из Краснодара можно будет улететь в Кишинев, Гюмри, Стамбул и Даламан.

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