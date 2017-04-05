Мэрия напомнила пермякам о прямых договорах с поставщиками энергии

«Прямые платежи помогают сделать взаиморасчеты между жителями и поставщиками ресурсов более прозрачными, — сказал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов. — Заключение прямых договоров обеспечивает контроль поступления денег населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это увеличивает уровень сбора платежей, исключает возможность нецелевого использования средств управляющими организациями».

Сейчас, минуя посредников, платят жители 38% многоквартирных домов. Это следует из информации городской администрации, полученной от пермского филиала «Энергосбыт Плюс».