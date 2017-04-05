Немецкий депутат: Мы рады восстановлению домика Канта в Веселовке

«Мы очень рады, что началось восстановление домика Канта в Веселовке», — отметил Клаус Брэмиг.

Участники встречи также обсудили подготовку к празднованию 300-летнего юбилея со дня рождения Иммануила Канта, который состоится в 2024 году.

По словам Клауса Брэмига, особенное положение Калининградской области необходимо использовать во благо развития российско-германских отношений.

Напомним, работы по восстановлению Дома пастора 18−19 веков, известного как «Домик Канта», начались 1 февраля. Финансирование объекта осуществляется из резервного фонда президента РФ. Планируется, что работы по реставрации объекта будут завершены к концу октября этого года.