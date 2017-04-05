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15:03 (мск), источник: Ведомости

Максимовская не войдет в команду Сбербанка

Марианны Максимовской не будет в команде Сбербанка — правление не одобрило ее кандидатуру, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Сбербанку. Кто будет назначен вместо нее, источник не сказал. Сама Максимовская не ответила на звонок «Ведомостей».

Источник: РИА "Новости"

О том, что Сбербанк нашел в Максимовской замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций госбанка, на минувшей неделе рассказали «Ведомостям» сотрудник банка и человек, близкий к нему. Один из собеседников сказал, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Максимовская сделала карьеру в СМИ — она известный журналист и телеведущая. Она ушла с телевидения в конце 2014 г., после этого она стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. — вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком».

Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на «Первом канале», НТВ, ТВ-6 и др. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на РЕН ТВ. В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая информационно-аналитическая программа. В 2014 г. программу закрыли.

Комментарии
2
Вера
ха))))а ты уже и к ним в постель залез,все знаешь)))
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А Б
Очевидно, Греф не хочет подтверждать свои давние и доверительные отношения с Максимовской.
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