Максимовская не войдет в команду Сбербанка

О том, что Сбербанк нашел в Максимовской замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций госбанка, на минувшей неделе рассказали «Ведомостям» сотрудник банка и человек, близкий к нему. Один из собеседников сказал, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Максимовская сделала карьеру в СМИ — она известный журналист и телеведущая. Она ушла с телевидения в конце 2014 г., после этого она стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. — вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком».