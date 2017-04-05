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14:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за экспериментального битума начал шелушиться асфальт

На комитете ОГС по градостроительству глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов рассказал о последствиях массового ремонта дорог прошлого года, когда было восстановлено покрытие на 57 улицах.

Сейчас специально созданная комиссия проверяет состояние сделанных в прошлом году дорог и уже выявила ряд недостатков.

Дефекты были выявлены в дорожном покрытии на Космическом проспекте от путепровода до Окружной дороги, на проспекте Мира, проспекте Культуры до радиостанции, улице 70 лет Октября, улице Конева до бульвара Архитекторов. Данные дороги ремонтировала компания «СтройСервис».

«Компания “СтройСервис”, как нам объясняют ее сотрудники, закупила на нашем нефтекомбинате экспериментальный битум объемом 350 тонн. К сожалению, он “не пошел”. И сейчас на участках, где этот битум был применен, пошло так называемое шелушение асфальта», — объяснил Сергей Фролов.

Теперь участки с дефектами при наступлении тепла будут отфрезерованы и восстановлены в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Для двух участков будет закуплена пропитка, в течение лета дорожники будут наблюдать за состоянием пропитанного асфальта — если данный способ не поможет, будут приняты иные меры.

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