Еще 110 миллионов рублей получит Волгоградская область с «Платона»

Как сообщили ВДТВ в Росавтодоре, за счет очередного транша планируется компенсировать средства, выпавшие из региональной казны из-за налоговых вычетов 2016 года для грузоперевозчиков.

Напомним, что в 2016 году волгоградские перевозчики, зарегистрированные в системе «Платон», освобождались от уплаты транспортного налога, если он по факту равнялся сумме перечисленных ими сборов.

Отметим, что ранее за счет первых сборов системы «Платон» на ремонт 35 километров дорог Волгоградской области было направлено 250 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей на 42 километра дорог с «Платона» отдельно получил Волгоград.