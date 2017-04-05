Еще 110 миллионов рублей получит Волгоградская область с «Платона»
На поддержку дорожных программ Волгоградской области будет направлено дополнительно 110 миллионов рублей из средств, собранных по системе «Платон».
На поддержку дорожных программ Волгоградской области будет направлено дополнительно 110 миллионов рублей из средств, собранных по системе «Платон».
Как сообщили ВДТВ в Росавтодоре, за счет очередного транша планируется компенсировать средства, выпавшие из региональной казны
Напомним, что в 2016 году волгоградские перевозчики, зарегистрированные в системе «Платон», освобождались от уплаты транспортного налога, если он по факту равнялся сумме перечисленных ими сборов.
Отметим, что ранее за счет первых сборов системы «Платон» на ремонт 35 километров дорог Волгоградской области было направлено 250 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей на 42 километра дорог с «Платона» отдельно получил Волгоград.