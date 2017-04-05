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15:08 (мск), источник: Новости Перми

В преддверии Дня Победы 41 ветеран ВОВ получит новые квартиры

Глава региона Максим Решетников провел встречу с активом ветеранского движения. Руководитель региона поблагодарил ветеранов за активное участие в общественной жизни края и патриотическом воспитании молодежи: «Знаю, вы активно работаете в этом направлении, своим вниманием охватываете молодежь и в школах, и в кадетских корпусах».

Источник: Новости Перми

В ходе встречи ветераны высказали предложения по организации празднования 9 мая. Победа в Великой отечественной войне — одно из немногих событий в нашей истории, которое вызывает сегодня в обществе бесспорное 100%-ное единодушие — у людей разных возрастов, национальностей, политических взглядов. Глава Пермского края Максим Решетников, отметил, что все мероприятия должны быть проведены на достойном уровне с учетом пожеланий героев и свидетелей Победы: «На следующей неделе мы проведем первое заседание нового состава оргкомитета “Победа”, и многие ваши инициативы могут нам серьезно помочь в организации празднования 9 мая».

Участники встречи обсудили проведение 30-летнего юбилея краевой ветеранской организации. Председатель Пермского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владислав Леханов рассказал о масштабном плане проведения основных мероприятий празднования юбилейной даты, который включает в себя организацию тематических выставок, посвященных ВОВ, издание книг и брошюр по патриотизму и т. д.

Глава региона, в свою очередь, сообщил, что примет участие в праздновании юбилея и заверил, что краевые власти продолжат содействовать инициативам краевой ветеранской организации.

Еще один из вопросов, обсуждаемых на встрече, касался обеспечения жильём участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Максим Решетников сообщил, что в этом году Пермскому краю выделено финансирование в размере 112 млн рублей для обеспечения жильем 83 человек. До 9 Мая 41 ветеран получит квартиры.

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