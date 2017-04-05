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15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Магнитогорске в октябре 2017 года начнут строить новый полигон ТКО

Новый полигон твердых бытовых отходов в Магнитогорске начнут строить в октябре 2017 года. Борис Дубровский поручил проработать вопрос подготовки необходимых заключений и экспертиз к проектной документации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский сегодня осмотрел площадку для строительства нового полигона по захоронению твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса. Магнитогорск станет пилотным регионом, где будет внедрена новая система обращения с твердыми бытовыми отходами, которая появится в городе к 2019 году.

«Магнитогорску, как и другим муниципалитетам, требуется современная система управления отходами. Внедрение новых подходов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию», — отметил глава региона.

Инвестором проекта выступила ЗАО «Управление отходами». В настоящий момент подготовлена проектно-сметная документация будущего объекта. После прохождения общественных слушаний документация будет направлена на государственную экспертизу.

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