В Магнитогорске в октябре 2017 года начнут строить новый полигон ТКО

Борис Дубровский сегодня осмотрел площадку для строительства нового полигона по захоронению твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса. Магнитогорск станет пилотным регионом, где будет внедрена новая система обращения с твердыми бытовыми отходами, которая появится в городе к 2019 году.

«Магнитогорску, как и другим муниципалитетам, требуется современная система управления отходами. Внедрение новых подходов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию», — отметил глава региона.