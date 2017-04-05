Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Тольятти» достиг 9 млрд рублей

Таким образом, на сегодняшний день компаниями вложено уже порядка 40% от общей суммы заявленных средств, которая составляет 22,7 млрд рублей.

Заявленные инвестиции — это общий объем финансирования всех проектов действующих резидентов ОЭЗ. Оно выполняется поэтапно в зависимости от графиков, прописанных в бизнес-планах. Осуществленные инвестиции — это уже фактически профинансированные работы, в том числе на строительство, оснащение оборудованием и другое.

Первые вложения резидентов в ОЭЗ «Тольятти» были осуществлены в 2011 г., уже через год после подписания соглашения о создании особой экономической зоны в Самарской области. Тогда они составили всего 1,9 млн рублей. Спустя пять лет,

Первые вложения резидентов в ОЭЗ «Тольятти» были осуществлены в 2011 г., эта сумма выросла до 8,7 млрд рублей.

«Инвестиции резидентов в ОЭЗ «Тольятти» растут с каждым годом. Только за 2016 год ими профинансировано работ на 1,6 млрд рублей. И это основная задача нашего проекта — привлекать частные средства на развитие экономики региона и страны, — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. — Мы ожидаем, что к концу 2017 года выйдем на объем осуществленных инвестиций в 10,7 млрд рублей накопительным итогом. Прирост по отношению к 2016 году должен составить еще почти 2 млрд рублей».