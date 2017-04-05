Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Тольятти» достиг 9 млрд рублей
Объем осуществленных инвестиций резидентов особой экономической зоны «Тольятти» продолжает расти, сообщает
Объем осуществленных инвестиций резидентов особой экономической зоны «Тольятти» продолжает расти, сообщает
Таким образом, на сегодняшний день компаниями вложено уже порядка 40% от общей суммы заявленных средств, которая составляет 22,7 млрд рублей.
Заявленные инвестиции — это общий объем финансирования всех проектов действующих резидентов ОЭЗ. Оно выполняется поэтапно в зависимости от графиков, прописанных в
Первые вложения резидентов в ОЭЗ «Тольятти» были осуществлены в 2011 г., уже через год после подписания соглашения о создании особой экономической зоны в Самарской области. Тогда они составили всего 1,9 млн рублей. Спустя пять лет,
Первые вложения резидентов в ОЭЗ «Тольятти» были осуществлены в 2011 г., эта сумма выросла до 8,7 млрд рублей.
«Инвестиции резидентов в ОЭЗ «Тольятти» растут с каждым годом. Только за 2016 год ими профинансировано работ на 1,6 млрд рублей. И это основная задача нашего проекта — привлекать частные средства на развитие экономики региона и страны, — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. — Мы ожидаем, что к концу 2017 года выйдем на объем осуществленных инвестиций в 10,7 млрд рублей накопительным итогом. Прирост по отношению к 2016 году должен составить еще почти 2 млрд рублей».