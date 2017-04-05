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15:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Глава Южного Урала выделит средства на покупку новых автобусов в Челябинске

По госпрограмме планируется закупить транспорт для МУПа в 2017 году.

Автопарк муниципального перевозчика собираются пополнить 80 новыми автобусами средней вместимости, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил проработать вопрос о закупке низкопольных автобусов средней вместимости. По данным источников «АиФ-Челябинск» речь идёт о поставке 60−80 единиц.

В МУП «Челябинский автобусный транспорт» информацию подтвердили, добавив, что с выбором модели до конца ещё не определились, но не исключили, что среди претендентов значится КАвЗ 4270.

КАвЗ 4270 — автобус среднего класса с переменным уровнем пола: низкий пол в передней части салона. Способен вместить до 84 пассажиров (их них 27 могут ехать сидя и одно место для пассажира с ограниченными возможностями). Машина имеет две двери, накопительную площадку в средней части салона и пандус. При необходимости КАвЗ можно наклонить до 7 градусов вправо, для удобства посадки пассажиров с детскими колясками, пожилых людей и людей в инвалидных креслах.

Стоимость одного автобуса КАвЗ 4270 составляет 7 миллионов 300 тысяч рублей. Однако бюджету он может обойтись в сумму 4 миллиона 400 тысяч рублей при покупке по федеральной программе, по которой часть средств в виде субсидий направляется производителю. Подобная программа на 2017 года должна быть утверждена в ближайшее время.

Эксперты не исключают, что для снижения нагрузки на бюджет техника будет приобретена в лизинг.

Отметим, что ранее городские власти рассматривали решение о приобретении 60 автобусов малого класс ПАЗ 32054 к осени 2017 года.

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