Приднепровская ТЭС приостановлена для накопления запасов угля

«Из-за блокады поставок угля с Донбасса сегодня в 00:00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС. Станция смогла максимально экономично использовать имеющийся остаток угля, чтобы работать как можно дольше и обеспечить теплом жителей левобережной части Днепра до наступления устойчивой теплой погоды», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 5 апреля на складе Приднепровской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля исключительно как минимально необходимый резервный запас топлива. При этом отмечается, что в случае возникновения внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины по команде диспетчера энергосистемы Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу.

Согласно сообщению, период вынужденного простоя Приднепровской ТЭС энергетики используют для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов на ТЭС.

«К сожалению, поставки проектного угля с Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения, кроме того, такое топливо нельзя купить быстро. Период доставки — 2 месяца. Отдельный вопрос — стоимость топлива. Предложения на импортный уголь соответствующего требованиям качества сейчас находится в диапазоне 110−115 долларов/тонну с доставкой на станцию, — отметил директор ДТЭК Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко. — В то же время, для обеспечения готовности работать в энергосистеме Украины ДТЭК уже законтрактовал партию угля из ЮАР».

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей — «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».

Справка УНИАН. Приднепровская ТЭС расположена в пределах г. Днепр и обеспечивает электрической энергией Днепропетровскую область, а также областной центр — еще и тепловой энергией. Станция введена в эксплуатацию в декабре 1954 года. Ее оборудование представлено 4 блоками, мощностью 150 МВт каждый, 3 блоками по 285 МВт и одним блоком мощностью 310 МВт. Установленная мощность Приднепровской ТЭС — 1765 МВт, тепловая — 845 Гкал/час. Основное проектное топливо — это антрацитовый уголь марки «АШ», резервное — мазут и газ.