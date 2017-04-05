Приднепровская ТЭС приостановлена для накопления запасов угля
Приднепровской ТЭС, которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, временно остановлена для накопления запасов угля, сообщила
Приднепровской ТЭС, которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, временно остановлена для накопления запасов угля, сообщила
«Из-за блокады поставок угля с Донбасса сегодня в 00:00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС. Станция смогла максимально экономично использовать имеющийся остаток угля, чтобы работать как можно дольше и обеспечить теплом жителей левобережной части Днепра до наступления устойчивой теплой погоды», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 5 апреля на складе Приднепровской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля исключительно как минимально необходимый резервный запас топлива. При этом отмечается, что в случае возникновения внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины по команде диспетчера энергосистемы Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу.
Согласно сообщению, период вынужденного простоя Приднепровской ТЭС энергетики используют для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов на ТЭС.
«К сожалению, поставки проектного угля с Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения, кроме того, такое топливо нельзя купить быстро. Период доставки — 2 месяца. Отдельный вопрос — стоимость топлива. Предложения на импортный уголь соответствующего требованиям качества сейчас находится в диапазоне 110−115 долларов/тонну с доставкой на станцию, — отметил директор ДТЭК Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко. — В то же время, для обеспечения готовности работать в энергосистеме Украины ДТЭК уже законтрактовал партию угля из ЮАР».
Как сообщал УНИАН, Украина
Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей — «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».
Справка УНИАН. Приднепровская ТЭС расположена в пределах г. Днепр и обеспечивает электрической энергией Днепропетровскую область, а также областной центр — еще и тепловой энергией. Станция введена в эксплуатацию в декабре 1954 года. Ее оборудование представлено 4 блоками, мощностью 150 МВт каждый, 3 блоками по 285 МВт и одним блоком мощностью 310 МВт. Установленная мощность Приднепровской ТЭС — 1765 МВт, тепловая — 845 Гкал/час. Основное проектное топливо — это антрацитовый уголь марки «АШ», резервное — мазут и газ.