В Ростове выделят средства на ремонт дорог Первомайского района

Руководители предприятий, расположенных в этой части города, заявили о готовности участвовать в финансировании проекта. Также на совещании говорили о необходимости ремонта школ, детских садов и асфальтировании грунтовых дорог. Отметим, что подобные советы проводятся в разных районах Ростова ежемесячно.

«Первомайский район сегодня выбран не случайно, потому что он у нас является воротами в город с северной стороны. Основные маршруты у нас пролегают по въезду именно там. Наша основная задача — привести район в порядок. Нужно сделать все для того, чтобы он становился лучше и краше», — прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.