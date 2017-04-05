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15:37 (мск), источник: Tengrinews

Баранину, окорочка и чай убрали из перечня социально значимых продтоваров

В Казахстане сокращен перечень социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно постановлению правительства № 137 от 27 марта 2017 года, список изложен в новой редакции. В нем, в отличие от предыдущего документа, отсутствуют вермишель, лапша, крупы: гречневая, овсяная, манная, перловая и пшено, свекла столовая, баранина с костями, окорочка куриные, молоко и кефир 3,2 процента жирности, сыр сычужный твердый, масло — растительно-сливочное, до 49 процентов молочного жира (спрэд), яйцо куриное II категории и чай — черный, гранулированный.

Напомним, предыдущий перечень социально значимых продовольственных товаров был утвержден постановление правительства РК от 23 сентября 2011 года № 1089.

Поясним, согласно закону закону «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» социально значимые продовольственные товары — это продовольственные товары, предусматривающие удовлетворение потребностей организма человека в основных пищевых веществах и энергии для сохранения активной и здоровой жизни, перечень которых утверждается правительством РК.

Согласно закону «О регулировании торговой деятельности» уполномоченный орган разрабатывает и утверждает порядок установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них.

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