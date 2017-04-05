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16:11 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы заявили об экономии в 35% за счет системы госзакупок

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Созданная в Москве модель управления госзаказом позволяет значительно экономить бюджетные средства, заявила в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Ежегодная эффективность закупочного цикла превышает 160 млрд. рублей (35%). Это те деньги, которые удается сэкономить благодаря созданной в городе системе госзакупок. Она оказывает позитивное влияние и на социально-экономическое развитие Москвы в части насыщения рынка ликвидностью, активного привлечения малого и среднего бизнеса, информационной открытости», — сказала она в рамках 13-го Всероссийского форума-выставки «Госзаказ — За честные закупки».

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По ее словам, департаменту Москвы по конкурентной политике в этом году поставили задачу использовать все имеющиеся наработки для привлечения новых поставщиков, стимулирования конкуренции и укрепления защиты информационных систем.

«Уже пятый год подряд, включая 2016 год, столица возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок среди субъектов РФ. На основе опросов предпринимателей из Москвы и Петербурга составляется авторитетный рейтинг Всемирного банка “Сравнение систем государственных закупок”. В нем мы занимаем лидирующие позиции наравне с США и Великобританией, опережая Сингапур и Гонконг», — рассказала Сергунина.

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