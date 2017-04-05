В Воронеже открылся второй офис «МФЦ для бизнеса»
Предприниматели получат более 130 видов услуг.
Предприниматели получат более 130 видов услуг.
Второй офис «МФЦ для бизнеса» открылся в Воронеже на улице 20 лет Октября, 90а в среду, 5 апреля. Офис будет работать только с юридическими лицами. Предприниматели смогут получить более 130 видов государственных, муниципальных и дополнительных услуг.
В офисе работают пять окон для обслуживания заявителей. Предприниматели могут предварительно записаться на прием и получить услуги в назначенное время. В случае необходимости посетители могут воспользоваться переговорной комнатой или
— Цель МФЦ для бизнеса — дать возможность представителям
Для удобства предпринимателей услуги объединили в 13 «бизнес-ситуаций»: «Открытие своего дела», «Возведение объектов недвижимости», «Свое дело в медицине», «Перевозка пассажиров и грузов» и другие.
Помимо услуг в сфере
— МФЦ для бизнеса так же, как МФЦ для физических лиц, предоставляет комфортные и качественные услуги, но не взимает за это никакой дополнительной платы, — отметила директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Майя Богдалова. — Заявители оплачивают только государственные пошлины. Если речь идет о сопутствующих услугах, таких, как изготовление печати, их стоимость в многофункциональном центре все равно будет ниже рыночной.
Многофункциональные центры для бизнеса упростят работу юридических лиц и дадут новый виток развитию предпринимательства в регионе, заявил президент областной
Справка РИА «Воронеж»
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