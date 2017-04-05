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17:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открылся второй офис «МФЦ для бизнеса»

Предприниматели получат более 130 видов услуг.

Второй офис «МФЦ для бизнеса» открылся в Воронеже на улице 20 лет Октября, 90а в среду, 5 апреля. Офис будет работать только с юридическими лицами. Предприниматели смогут получить более 130 видов государственных, муниципальных и дополнительных услуг.

В офисе работают пять окон для обслуживания заявителей. Предприниматели могут предварительно записаться на прием и получить услуги в назначенное время. В случае необходимости посетители могут воспользоваться переговорной комнатой или конференц-залом. Новый офис будет работать пять дней в неделю без перерыва (с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45).

— Цель МФЦ для бизнеса — дать возможность представителям бизнес-сообщества получить комплекс качественных услуг и при этом максимально сэкономить время, — подчеркнул руководитель областного департамента связи и массовых коммуникаций Илья Сахаров. — Например, чтобы открыть свое дело, заявитель приходит в офис МФЦ с паспортом и всего через четыре дня получает свидетельство о регистрации предприятия, печать, электронную подпись, расчетный счет в банке. Предпринимателю не приходится преодолевать административные барьеры: посредником между ним и государственными органами выступает многофункциональный центр.

Для удобства предпринимателей услуги объединили в 13 «бизнес-ситуаций»: «Открытие своего дела», «Возведение объектов недвижимости», «Свое дело в медицине», «Перевозка пассажиров и грузов» и другие.

Помимо услуг в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса и взаимодействия с налоговой службой, предпринимателям предложат дополнительные услуги Фонда развития предпринимательства и Гарантийного фонда Воронежской области, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, услуги банков, консалтинговых и сервисных компаний. Одна из новых возможностей — регистрация в бизнес-навигаторе малого и среднего бизнеса.

— МФЦ для бизнеса так же, как МФЦ для физических лиц, предоставляет комфортные и качественные услуги, но не взимает за это никакой дополнительной платы, — отметила директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Майя Богдалова. — Заявители оплачивают только государственные пошлины. Если речь идет о сопутствующих услугах, таких, как изготовление печати, их стоимость в многофункциональном центре все равно будет ниже рыночной.

Многофункциональные центры для бизнеса упростят работу юридических лиц и дадут новый виток развитию предпринимательства в регионе, заявил президент областной Торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров.

Справка РИА «Воронеж»

В Воронеже уже работает бизнес-офис МФЦ на Ленинском проспекте, 39 и бизнес-окно на улице Кольцовская, 46. Кроме того, в филиалах МФЦ в Воронеже и райцентрах области открыли восемь бизнес-зон.

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