В Башкирии опасаются эпидемии африканской чумы свиней
В республике опасаются эпидемии африканской чумы свиней. Она надвигается с юга и запада страны. По данным Россельхознадзора, Башкирия может попасть в зону распространения болезни.
В республике опасаются эпидемии африканской чумы свиней. Она надвигается с юга и запада страны. По данным Россельхознадзора, Башкирия может попасть в зону распространения болезни.
Это связано с миграцией диких кабанов и завозом корма для скота. В этом случае заразиться могут около пятисот тысяч голов животных.