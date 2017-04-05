В Башкирии подорожала продуктовая корзина — статистика

По данным статистиков, больше всего за неделю подскочил в цене репчатый лук — на 3,9 процента. Средняя потребительская цена на него к 3 апреля достигла 24,16 рубля за килограмм.

Картофель вырос в цене на три процента и составил 23,70 рубля за килограмм.

Замыкают тройку самых подорожавших продуктов куриные яйца, десяток которых стоит в среднем 55,24 рубля (+1,3 процента к уровню цен на 27 марта).

Больше всего за неделю в регионе подешевел сахар-песок — 39,79 рубля за килограмм (-2,3 процента).

Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 1,4 процента — 59,37 рубля за килограмм.

Стоимость подсолнечного масла снизилась на 1,3 процента и составила 97,18 рубля.