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16:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Аэропорт «Казань» запустит шесть новых авиарейсов

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ», Ксения Жаркова). В этом году из аэропорта Казани запустят новые регулярные и чартерные рейсы в Турцию.

Источник: ИА Татар-информ

Речь идет о таких направлениях как Стамбул и Анталья. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Atlasglobal.

«Мы открываем в ближайшем будущем рейс в Тбилиси, запланировано открытие нескольких рейсов в Китай. Также мы ведем работу по внутренним и международным направлениям. Во второй половине этого года планируем открыть рейс в Калининград, работаем над Ереваном, надеемся, что в этом году состоится запуск перевозок», — рассказала директор по стратегическому развитию международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева.

Напомним, с 1 июня запускается прямой авиарейс Казань — Тбилиси, который будет обслуживать авиакомпания Georgian Airways. По словам главы туркомпании AVT Азамата Сабирова, о новом рейсе договорилась помощник Президента Татарстана Наталия Фишман.

«Полгода назад говорили с @nataliafishman почему нет прямого рейса в #Тбилиси из Казани. Она позвонила своему другу, Тамаз Гаиашвили главе #airzena и уже 1-го июня начинаются полеты», — написал Азамат Сабиров на своей странице в соцсети.

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